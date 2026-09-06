Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Memet Akkuş yaşamını yitirdi
06.09.2026 13:25
Memet Akkuş
Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'tan acı haber geldi.
DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akkuş'un vefat ettiğini duyurdu.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'un kurtarılamadığı öğrenildi. Açıklamada, Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi.
MEMET AKKUŞ KİMDİR?
1969 yılı Ağrı doğumlu olan Memet Akkuş, 2015 yılında Ağrı HDP İl Yöneticiliği ve İl Başkanı görevlerini yürüttü.
57 yaşında hayatını kaybeden Akkuş, 2024'teki yerel seçimlerde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti.