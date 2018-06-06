Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Dağı'nda hava destekli operasyonlarının devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir." denildi.
Ağrı Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Dağı'nda hava destekli operasyonlarının devam ettiği kaydedildi.