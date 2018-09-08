Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünden aldıkları 10 büyükbaş hayvanı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yaya götürmek isteyen Ahmet (62) ve Abdülkerim Eşiyok, Ağrı Dağı'nda kayboldu.



İki köylünün telefonla aradıkları akrabalarına yollarını kaybettiklerini, yiyecek ve sularının bulunmadığını bildirmesi üzerine jandarma, AFAD ve İskender Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) ekipleri, arama çalışması başlattı.



Gece de devam eden ve jandarmanın insansız hava aracı (İHA) kullandığı arama-kurtarma çalışmalarının ardından Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı köyü kırsalında önce Abdülkerim Eşiyok'a, 6 saat sonra da Ahmet Eşiyok'a ulaşıldı.



Abdülkerim Eşiyok, AA muhabirine, sabaha karşı jandarma tarafından bulunduğunu anlatarak, "Gece saatlerinde Hasanhan köyünden, Ağrı Dağı üzerinden Doğubayazıt'a aldığımız hayvanları götürmek için yola koyulduk. Yolun uzak olduğunu tahmin edemediğimizden yanımıza su ve yiyecek almadık. Aşırı sıcak ve yorgunluktan yolumuzu kaybettik. Allah razı olsun AFAD ve jandarma bizi buldu." dedi.



Iğdır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan köylülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

