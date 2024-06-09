Ağrı Dağı'nda mercek bulutu

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu

, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Dağı'nın zirvesini, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu sardı.

Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, bu eşsiz manzara ile bir kez daha kartpostallık görüntüler sundu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirmek için adeta yarışa girdi.

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