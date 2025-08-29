Ağrı Dağı'nda sıcak hava kayaları yerinden oynattı

Son günlerde Ağrı Dağı'nda etkili olan aşırı sıcaklar, dağın eteklerinde tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yerel rehber Resul Çivaş, sıcaklık nedeniyle zirveden kopan büyük kayaların aşağıya doğru sürüklendiğini ve bölgede çamurlu suların aktığını söyledi.

Çivaş, "Son bir haftadır Ağrı Dağı'nda inanılmaz bir sıcaklık var. Bu yüzden dağdan büyük kayalar kopup aşağıya geliyor. Her taraftan çamurlu sular akıyor. Gerçekten çok kötü bir hava var şu an" ifadelerini kullandı.