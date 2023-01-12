Ağrı kesici midesini deldi

Konya'da bir genç karın ağrılarının şiddeti artınca başvurduğu hastanede midesinin delindiğini öğrendi.

Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.

Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.



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ACİL AMELİYATA ALINDI

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.

Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık" dedi.

NEDENİ BİLİNMEYEN KARIN AĞRISINA DİKKAT!

Mide delinmesi vakalarının son zamanlarda sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Cumbul, toplumda yanlış bilinen bir duruma değindi. Cumbul, nedeni bilinmeyen karın ağrısında ağrı kesicilerin kullanılmamasını önerdi.

"Mide ülserinde ağrı kesiciler kanamaya ve mide delinmesine yol açıyor." ifadelerini kullanna Cumbul, "Midesi ve karnı ağrıyan, apandisit şüphesi olan ağrı kesicilerle durumu maskeleyebiliyor. Geç kalınmış bir vaka haline geliyor, ameliyatı da zorlaşıyor" dedi.

Cumbul, mide delinmesine bağlı kanamanın artmasıyla ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Töngel ise şiddetli ağrıları nedeniyle ağrı kesici haplar aldığını, problemi dayanılamayacak noktaya gelince hastaneye başvurduğunu söyledi.