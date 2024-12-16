Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılarak tıkalı damarına stent takılan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi

Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların yaptığı muayenede geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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