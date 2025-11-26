Ağrı ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda; Hakkari'de 345 kilo skunk ve 33 kilo metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

“UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI”

Operasyonlarda bir şüphelinin gözaltına alındığını da belirten Yerlikaya "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.