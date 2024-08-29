Ağrı ve kaşıntı ile geldi, gözünden kene çıktı

Bitlis’te göz ağrısı ve kaşıntısı şikayetiyle hastanenin acil servisine gelen kız çocuğunun gözünden canlı kene çıktı.

Ağrı ve kaşıntı ile geldi, gözünden kene çıktı

Bitlis'in Mutki Mutki ilçesinin kırsalında yaşayan 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı.

Şikayetleri artan hasta, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından çocuğun gözünde yabancı bir cisim tespit edildi.

Gözde bulunan yabancı cisimin bir kene olduğu belirlendi.

GÖZ KAPAĞINA YAPIŞMIŞ

Poliklinikte yapılan müdahalenin ardından göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı.

Yapılan müdahalenin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hasta tekrardan kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi verilerek taburcu edildi.

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