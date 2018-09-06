Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğubayazıt ve Nusaybin kırsalına bugün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.