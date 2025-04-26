Ağrı ve Muğla'da operasyon: 433 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.



Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin lira değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.



Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Yerlikaya, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 araç ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

