Ağrı’da 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı’nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü’nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici’den 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’ten bu yana haber alınamıyor.

Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve döndüğü ve atının tamamen ıslak olduğu öğrenildi. Yetkililer, Yunus Kerici’nin Yazıcı Barajı’na düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, su üstü ve kıyı aramalarıyla devam ediyor.