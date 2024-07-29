Ağrı'da 2 otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde birinde taziyeye gidenlerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ağrı'da 2 otomobil çarpıştı: 13 yaralı

'da sürücü M.U. idaresindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, Eleşkirt-Ağrı kara yolu Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde, yakınlarının taziyesi için köye giden N.A'nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da 2 otomobil çarpıştı: 13 yaralı - 1

Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.Ö, E.U, A.Ö, M.U, N.U, F.Ö, E.U, Ç.A, Y.A, R.Y. ve M.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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