Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.