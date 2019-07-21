Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.