Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmada dün Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 teröristin bugün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.