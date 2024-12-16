Ağrı'da 29 kilo 696 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde 2 araçta yapılan aramada, 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.