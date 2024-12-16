Ağrı'da 29 kilo 696 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde 2 araçta yapılan aramada, 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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