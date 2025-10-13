Ağrı’da ambulans kazaya karıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Ağrı'da bir ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada, 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

'da S.A. yönetimindeki , H.A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü S.A. ve araçta bulunan F.Ç, F.Ç., H.G. ile kamyonet sürücüsü H.A. ve yolcular T.A., S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan F.Ç. ve H.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

