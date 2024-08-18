Ağrı’da anız yangını

Ağrı’nın merkeze bağlı Eskiharman Köyü’nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Ağrı’da anız yangını

Alınan bilgiye göre, ’nın merkeze bağlı Eskiharman köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük tarlada yangın çıktı. Yangını farkeden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen yaklaşık 8 itfaiye aracı, çevre İller ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile yangına müdahale edildi.

Yangında tarlalar küle dönerken, tarlada yaşayan canlılarda zarar gördü.

Gece başlayan yangın sabaha doğru itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda söndürülebildi. Soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

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