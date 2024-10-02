Ağrı'da araç kazası: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da meydana gelen araç kazasında bir uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu.

Ağrı'da araç kazası: Bir asker şehit oldu

'dan haberi geldi.

'den yapılan açıklamada, bugün yaşanan araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, şehit Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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