Ağrı'da askeri araç kaza yaptı. Bir asker şehit

Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazası yaşandığı belirtildi.

Kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit askerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açay'ın şehit olduğu bilgisini paylaşan Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.