Ağrı'da askeri araç kaza yaptı. Şehit sayısı ikiye yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevine çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.



İlçede devriye görevi yapan askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu.



Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit askerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açay'ın şehit olduğu bilgisini paylaşan Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak “Şehidimizin ailesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekânı cennet, ruhu şad olsun.” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından “Ağrı Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.” paylaşımında bulundu.