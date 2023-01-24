Ağrı'da bir evin önünde 3 ceset bulundu

Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ağrı'da bir evin önünde 3 ceset bulundu

'nın Eleşkirt ilçesinde bir evin önünde 3 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G, Ş.G. ve bunların yanında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Ağrı'da bir evin önünde 3 ceset bulundu - 1

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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