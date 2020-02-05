Ağrı’da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü

Taşlıçay ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Zeytun Ç. ile eşi Hasan Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Zeytun Ç, eşi Hasan Ç'ye arkadan baltayla vurarak, ağır yaraladı.



İlçe devlet hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ç, yolda hayatını kaybetti.



Hasan Ç'nin cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Polis tarafından gözaltına alınan Zeytun Ç ise işlemleri yapılmak üzere, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Öte yandan, Zeytun Ç ile Hasan Ç'nin 6 çocukları olduğu öğrenildi.