Ağrı'da da eylem ve etkinliklere yasak

Ağrı Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 11 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Ağrı'da da eylem ve etkinliklere yasak
Üç belediyeye kayyum ataması

Üç belediyeye kayyum ataması

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'da eylem ve etkinlikler bir hafta yasaklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa ili Halfeti İlçe Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirilme yapıldığı hatırlatıldı.

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