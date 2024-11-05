Ağrı'da da eylem ve etkinliklere yasak

Ağrı'da eylem ve etkinlikler bir hafta yasaklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa ili Halfeti İlçe Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirilme yapıldığı hatırlatıldı.

