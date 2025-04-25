Ağrı'da dere taştı, bazı evler su altında kaldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı.

Çay mahallesinde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

"MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür." diye konuştu.

