Ağrı'da dere taştı, bazı evler su altında kaldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağış sonrası Badişan Deresi taşmasıyla bazı evler ve araziler su altında kaldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı.
Çay mahallesinde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı.
"MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür." diye konuştu.
"BELEDİYE EKİPLERİ YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"
Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor." dedi.
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