Ağrı'da doktora saldıran hasta gözaltına alındı

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanes'inde görev yapan Uzman Doktor Harun Bayram'ın, görevi sırasında bir hastanın saldırısına uğradığını belirtti.

Cerrahi işlem uygulanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Beşer, "Halkımıza her türlü şartlarda en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan bu türlü saldırıları kınıyoruz." dedi.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi kıymetli hocamızın İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde maruz kaldığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.



Şüpheli B.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.