Ağrı'da dolu yağışı etkili oldu

Aniden bastıran dolu, cadde ve sokakları beyaza kaplarken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, trafikte ilerleyen araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.



Bazı sürücüler yol kenarına çekilerek yağışın geçmesini bekledi. Açık alanda bulunan esnaf ise ürünlerini korumak için büyük çaba sarf etti.



Kaldırımlarda yürümekte zorlanan yayalar, dolunun etkisiyle oluşan su birikintileri nedeniyle sıkıntı yaşadı. Yağışın ardından belediye ekipleri sokaklarda temizlik ve tahliye çalışması başlattı.



Kısa sürede etkisini kaybeden dolu, ilçede beyaz bir manzara bırakırken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sinan Arslan, yaşanan durumu şöyle değerlendirdi:

"Aniden bastıran dolu bizi hazırlıksız yakaladı. Kısa sürdü ama etkisi büyük oldu. Araçlar durdu, yollar kapandı. İlk defa bu kadar yoğun bir dolu yağışı gördüm."