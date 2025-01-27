Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen 'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

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