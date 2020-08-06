Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 3 ölü

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 17:07
Ağrı Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.