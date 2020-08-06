Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 17:07

Ağrı'da feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü

Ağrı Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. 

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