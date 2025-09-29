Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.