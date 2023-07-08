Ağrı'da hayvanları nehrin karşısına geçirmeye çalışan çocuk boğuldu

İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan D, bölgede otlayan küçükbaş hayvanlarını akşam saatlerinde ahıra götürmek için Murat Nehri'nin karşı tarafına geçirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü.



Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine başlatılan çalışmalarda Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Arsalan D'nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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