Ağrı'da iki terörist yakalandı | Bakan Yerlikaya: Teröristleri YSP'li vekil aracıyla getirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan 1'i bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi, diğeri BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.



BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki kişinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçilerinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, örgüt mensubu teröristin Hazal Karabey, örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kişinin ise R.T. olduğu bilgisini verdi.

''ARAÇ HDP ADINA TESCİLLİ, AĞRI YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADINA TAHSİSLİ''



Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan kontrollere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu, tutuklanan şahısları söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y.N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

