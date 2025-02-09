Ağrı’da kaçakçılara operasyon: 4 şüpheli gözaltında

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı’da kaçakçılara operasyon: 4 şüpheli gözaltında
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde gümrük kaçağı sigara operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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