Ağrı'da kaçakçılık operasyonu: İlaç, kıyafet, sigara ve alkol ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 310 adet botoks ilacı, 325 adet kırmızı reçeteye tabi tıbbi ilaç, 50 adet beyaz reçeteye tabi tıbbi ilaç, 516 adet muhtelif kıyafet, 96 paket gümrük kaçağı ve 4 litre gümrük kaçağı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

