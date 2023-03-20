Ağrı'da kadın sığınma evinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Kent merkezindeki kadın sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı.



Sıçramanın etkisiyle mutfakta yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğalgazı kesti.



Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun