Ağrı'da kadın sığınma evinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel tedavi altına alındı.

Ağrı'da kadın sığınma evinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Kent merkezindeki sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı.

Sıçramanın etkisiyle mutfakta çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğalgazı kesti.

Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla  Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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