Ağrı'da katliam gibi kaza: 7 ölü

Ağrı'da yolcu otobüsünün freni arızalandı, karşı şeride geçen otobüs iki kamyona çarptı.



Kaza, Tutak ilçesinde meydana geldi. Şeker pancarı yüklü kamyonu ilçe merkezinde devrildi, yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyordu.



Kamyonu kaldırma çalışmaları sürerken, Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsünün freni arızalandı.



Otobüs, önce karşı yönden gelen bir kamyona ardından da devrilen kamyona çarptı sonrasındaysa alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüs içerisinde bulunanları kurtarmak için ekipler seferber oldu.



Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumu ağır.



Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kazayla ilgili Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

KAZADAN KURTULAN YOLCULAR KONUŞTU



Kazada yaralanan yolcular, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Hamur İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Latif Işık, annesiyle Van'dan Ağrı'ya gittiğini söyledi.



''OTOBÜSÜN FRENİ PATLADI VE ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI''



Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı'' diye konuştu.



''BİRÇOK KİŞİ BAYGIN YATIYORDU''



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor" ifadelerini kullandı.



''OTOBÜS BİR ANDA ALEV ALDI, CAMDAN ATLADIK''



Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık" dedi.

