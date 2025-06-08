Ağrı'da kaybolan çocuktan iyi haber
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Şekerbulak köyünde yaşayan 13 yaşındaki H.D.'den dün akşam saatlerine doğru haber alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca köy ve çevresinde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğu köy okulunun kazan dairesinde buldu.
H.D., tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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