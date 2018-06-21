Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.

Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularının katıldığı arama çalışmalarına Kayseri'den gelen 5 kişilik özel ekip de destek verecek.

Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının telefonla gizli numaradan kendilerini aradığını anlatarak, arayan kadının Leyla'nın yanında olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Amca Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ki. Bir dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz inanmıyoruz" diye konuştu.

YAPILAN TÜM İHBARLAR ASILSIZ, ARAYAN KİŞİ İSE ÇOCUK ÇIKTI

Bu arada arama çalışmalarında savcılık tarafından oluşturulan 11 kişilik ekip, bir haftada aileye gelen tüm ihbar telefonlarını takibe aldı. 12 ilde operasyon düzenlendi.

Leyla'nın Mardin, Sivas ve İstanbul Silivri'de görüldüğü iddiaları araştırıldı ancak yapılan tüm ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı. Gizli numaradan arayarak "Başınız sağ olsun" diyen kişinin de izi sürüldü. Soruşturmada arayan kişinin olayla ilgisi bulunmayan bir çocuk olduğu anlaşıldı.

Köy ve çevresinde çocuklara şeker dağıttığı öne sürülen minibüsle ilgili de inceleme yapıldı. İl genelindeki tüm MOBESE kayıtları tarandı böyle bir minibüsün olmadığı belirlendi.



ÖZEL EKİP DEVREDE

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında Ankara'dan gönderilen özel ekip de görev alacak. 5 kişilik ekip, Kayseri’de 2009 yılında kaybolan 3 çocukla ilgili olayı aydınlatmıştı.



LEYLA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ