Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.

Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularının katıldığı arama çalışmalarına Kayseri'den gelen 5 kişilik özel ekip de destek verecek.

Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının telefonla gizli numaradan kendilerini aradığını anlatarak, arayan kadının Leyla'nın yanında olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.



Amca Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ki. Bir dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz inanmıyoruz" diye konuştu.

LEYLA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ