Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün tamamlandı.



Jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ile Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edecek.





Baba Nihat Aydemir, tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla'yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versin ve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum."

Kızını kaçıran kişi ya da kişilerin köye geri getirme korkusu yaşayabileceklerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti: "Korkuyorlarsa bir hastaneye, karakola bıraksınlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim emniyet güçlerimiz var. Onlara yakın bir yere bıraksın. Sağ olsunlar emniyetimiz de alıp bize teslim eder. Ben bunu bekliyorum o adamdan. Rica ediyorum. Eğer onda biraz merhamet varsa kızımı bıraksın. Biz perişan durumdayız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının bulunmasına yönelik yardım talebinde bulunan Aydemir, "Allah rızası için bize yardım etsin. Sayın cumhurbaşkanımız ne gerekiyorsa yapsın. Ben ona inanıyorum" dedi.



Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden destek telefonları aldığını sözlerine ekleyen Aydemir, özellikle 300 bin lira ödülü karşılamak isteyenlerin yoğunlukta olduğuna dikkati çekerek, kendisini arayarak bu desteği veren herkese teşekkür etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Öte yandan, Ağrı Valiliği’nden küçük çocuğun arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı.



Kayıpla ilgili durumun 155 Polis İmdat İhbar ve 156 Jandarma İmdat hatlarına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kaybolma olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir. İl Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır." denildi.

Köyde Leyla'nın düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyularının vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi ile su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır. Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun 5 bin adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkandan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."