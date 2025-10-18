Ağrı'da köy yollarında çalışmalar tamamlandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların köy içi ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Hamur ilçesine bağlı Karlıca köy içi yolunda 5 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Ayrıca Tutak ilçesine bağlı Bozkaş köy yolunun 2,4 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Hizmet odaklı anlayışla köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, İl Özel İdaresi ekiplerimizin çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarımız il genelinde aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.