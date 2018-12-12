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Ağrı'da öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale Köyü'ne götüren Özkan Tekin idaresindeki servis minibüsü ile Mollasüleyman Köyü'nden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı otomobil köy yolunda çarpıştı. Kazada, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kaza nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi. Yaralıları ziyaret etmek için Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne hareket ettiğini anlatan Tekin, "Çok şükür öğretmenlerimizde ciddi bir şey yok. Kafa ve burun kırılmaları olan öğretmenlerimiz var. Bazı öğretmenlerimiz ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilmiş. Ancak otomobildeki yaralıların durumunun biraz daha ciddi olduğu söylendi'' dedi.



Olayı hafif sıyrıklarla atlatan servis minibüsü sürücüsü Özkan Tekin ise öğretmenleri ilçe merkezinden Toprakkale Köyü'ndeki okula götürmek için yola çıktıklarını anlatarak, otomobilin yolda kayarak kendilerine doğru gelmesi nedeniyle duramadıkları için çarpıştıklarını söyledi.

