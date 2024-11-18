Ağrı'da operasyon: TIR'da 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir TIR'da yapılan aramada 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.