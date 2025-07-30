Ağrı’da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ağrı ile Taşlıçay arasında bulunan karayolu üzerinde meydana geldi.

A.Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A. yönetimindeki traktöre yandan çarptı.

Çarpışma sonrası her iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler A.Ö. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.