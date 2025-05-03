Ağrı'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Nursi T. yönetimindeki 04 ABC 834 plakalı otomobil, -Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkisinde, Yemen G. idaresindeki 04 ABC 947 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.

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