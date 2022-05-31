Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

İlçede akşam saatlerinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



İlçeye bağlı Karaburun köyünde de sel sularına kapılan bir çocuk, durumu fark eden köylüler tarafından sudan çıkartıldı.



Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.



İlçede belediye, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.