Ağrı'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sele kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 00:34

Ağrı'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak kaybolan Ali Osman Eytemiş'in (12) cansız bedeni bulundu.

Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi Murat Eytemiş (10) ile koyun otlatırken sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş'in cesedine, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Eytemiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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