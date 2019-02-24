Melek Karaaslan, 16 yasında evlendirildi, şiddet gördü, eşi ve ailesi tarafından tuvalette ölüme terk edildi. Karaaslan bulunup tedaviye alındıktan sonra 24 yaşında yaşamını yitirdi.
6 yıl önce yaşanan olayın ardından yargılanan eşi Ferdi Karaaslan 8 yıl, kayınpederi Kutbettin ile kayınvalidesi Naciye Karaaslan ise 6'şar yıl hapse mahkum edilmişti. Yargıtay 1'nci ceza dairesi cezayı az bulararak bozdu.
Yeniden yargılanan eş Ferdi Karaaslan'ın cezası 16 yıla, tutuksuz yargılanan kayınpeder ve kayınvalidenin cezası ise 12'şer yıla çıkarıldı. Melek'in babası ise beraat etti.
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