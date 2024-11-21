Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

Ağrı'da husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

Vali Konağı Caddesi’nde şehir içi yolcu taşıyan minibüste karşılaşan husumetli aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen tarafların sopa ve silah kullandığı kavgada Himmet Yanar, Atina Yanar, Yavuz Yanar, Tanju Yanar, Medeni Tumsal çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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